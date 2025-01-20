«Я получил подтверждение»: друг раскрыл, как Седокова разрушила карьеру Яниса Тиммы

Друг умершего Яниса Тиммы заявил, что карьера баскетболиста рухнула из-за репутации Анны Седоковой. Гатис Лининс сообщил в соцсетях, что незадолго до смерти у спортсмена были переговоры с несколькими командами и крупный гонорар.

По словам друга, если бы не репутация певицы, карьера Яниса могла бы сложиться куда лучше.

«Я получил подтверждение, что одним из сдерживающих факторов взять Яниса в команду была скандальная репутация Анна Седоковой. Профессиональные команды хотят брать игрока 100% сконцентрированного на баскетболе, а не на семейных интригах», – написал он.

Ланинс отметил, что незадолго до смерти Яниса были проведены переговоры с несколькими командами Баскетбольной лиги. Он мог перейти в одну из них после Нового года. Также друг спортсмена заявил, что Тимма получил крупный гонорар от команды Alikson team.

А другой друг Яниса Тиммы Марк Пугачев в беседе с 360.ru заявил, что у баскетболиста был компромат на Анну Седокову. Он предположил, что спортсмен мог умереть из-за желания обнародовать скандальные материалы об изменах экс-жены.

«Я не могу утверждать, могу только предполагать и это только мое мнение. У Яниса же был разный компромат на Аню, всякие разные видео, фото ее грязные, которые ему приходили на телефон. Он с этим не смог смириться, не смог с этим жить. Плюс все было оформлено на Аню», — сказал он.

Ранее мы писали о том, что друг Яниса Тиммы раскрыл его переписку за 10 дней до смерти.