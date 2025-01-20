«Все наладится»: друг Яниса Тиммы раскрыл его переписку за 10 дней до смерти

Баскетболист Янис Тимма незадолго до смерти связывался с друзьями. Переписку показал Марк Пугачев, называющий себя близким приятелем спортсмена. В сообщении экс-муж певицы Анны Седоковой рассказывал, что разбирался с документами, но верил — все наладится.

По словам друга Яниса, за десять дней до самоубийства он решал вопрос с получением российского гражданства. Пугачев уверен, что спортсмен даже не думал о своей кончине, так как у него были планы на будущее.

«Надо сначала мне тут разобраться с бумагами от сборной Латвии. Короче, тут замес такой поднял. Но ничего, я разберусь. Если получу паспорт, то все наладится», - писал Тимма.

Марк Пугачев считает, что, если бы баскетболист хотел покончить с собой, то не решал бы вопросы с паспортом. Мужчина предполагает, что Янису «помогли» уйти из жизни.

Напомним, что многие близкие спортсмена в его смерти винят Анну Седокову. По их мнению, она довела экс-мужа. Более того, некоторые считают, что певица не любила Тимму вовсе, и ей нужны были лишь деньги.

Ранее друг Яниса Тиммы рассказал, что он переписал на Анну Седокову 4 квартиры.