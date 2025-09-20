«Я получаю отчисления с песен. Это существенная сумма»: вдова Вячеслава Добрынина высказалась о его наследстве

Вдова Вячеслава Добрынина раскрыла, как поделили наследство певца после его смерти. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ Ирина Добрынина заявила, что имущественный вопрос был решен в соответствии с законом.

Друзья скончавшегося прошлой осенью Вячеслава Добрынина рассказывали, что он не оставил завещание. Теперь вдова артиста раскрыла тайну его наследства. Выяснилось, что Ирина Добрынина поделила все имущество поровну с единственной дочерью певца от первого брака Екатериной, живущей в США.

«Отчисления с песен — там все 50/50. Половина — моя, половина — у Кати. Я уже их получаю. Это существенная сумма. В месяц от 300 до 400 тысяч рублей», — сообщила вдова Вячеслава Добрынина.

На вопрос ведущей Леры Кудрявцевой о том, как в итоге решили имущественный вопрос, женщина отметила: все было в соответствии с законом.

«Согласовали все, поделили все в соответствии с законом. Она (Катя) же в Америке живет, ей вся эта недвижимость не нужна. Поэтому я выплачу ее доли», — заявила Ирина Добрынина.

Напомним, в середине сентября 2024 года Вячеслав Добрынин перенес третий инсульт. 1 октября того же года исполнитель хита «Льется музыка» ушел из жизни в возрасте 78 лет в одной из московских больниц. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения. Ирина Добрынина не скрывает: спустя почти год она так и не смирилась с утратой: «Пока я даже не могу представить, что его нет в живых. Он все время со мной».

