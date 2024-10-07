Илона Броневицкая объяснила, почему Добрынин не хотел знакомиться с внебрачным сыном

На прощании с Вячеславом Добрынином появился его 52-летний внебрачный сын Альберт Штефан. Композитор при жизни не общался с наследником. Певица Илона Броневицкая объяснила, почему народный артист не стал налаживать с ним связь.

По мнению Броневицкой, Добрынин не видел никакого смысла в знакомстве с внебрачным сыном. Артистка считает, что у композитора и Штефана не было ничего общего, а их встреча могла бы состояться только формально.

«И зачем вообще эта мама эту страшную тайну раскрыла, только больно человеку сделала. Вот они встретились, а что дальше?», — задалась вопросом певица в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Как пояснила исполнительница, Добрынин осознавал, что у его отношений с сыном нет будущего. А дружба после стольких лет разлуки у близких родственников бывает только в сериалах, считает Броневицкая.

Альберт Штефан рассказал, что его мама Светлана познакомилась с артистом во время его гастролей в Красноярске в 1970 году. Женщина рассказала Добрынину о беременности, но он отказался с ней общаться. После признания мамы мужчина писал отцу и пытался установить контакт, однако композитор проигнорировал Штефана.

Напомним, внебрачный сын артиста простоял долгую очередь, чтобы проститься с ним.