«Я полон сил и огня»: Отар Кушанашвили заявил, что не может бросить работу из-за болезни

Отар Кушанашвили заявил, что работа помогает ему продолжать жить. По этой причине он не может остановить съемки своего шоу.

Журналист не предполагал раньше, что когда-то встретиться с этим страшным недугом. После двух клинических смертей Отар и представить не мог такой исход событий. Он часто взаимодействовал с людьми, больными раком, но всегда был уверен: с ним этого не случится.

Кушанашвили подчеркнул, что старается не унывать и отвлекаться на рабочий процесс. По словам Отара, его самочувствие ухудшается в случае, если он находится в больничной палате.

«Когда я на людях, то чувствую себя хорошо. У меня как у мнительного больного комплекс покинутости, если минут 30 никто никто не навещает меня... Я полон сил и огня! Я сказал врачам, чтобы мне дали снимать мою программу "Каково?!". Потому что без намеков на полноценную жизнь я быстрее сдохну», — рассказал Отар в шоу «Кстати».

Также Кушанашвили поделился, что во время нахождения в больнице многие артисты помогли ему финансово, даже те, которых он высмеивал в своем шоу. Он удивился помощи от Эмина Агаларова, так как никогда с ним не контактировал. Кроме того, поддержку оказали Максим Фадеев, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков.

Ранее мы писали о том, что борющийся с раком Отар Кушанашвили рассказал, когда состоится финальная операция.