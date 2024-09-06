Борющийся с раком Отар Кушанашвили рассказал, когда состоится финальная операция

Известный телеведущий и журналист Отар Кушанашвили признался, что ему предстоит финальная операция в конце сентября. Об этом он заявил в выпуске шоу «Кстати» для VK Видео, передает Газета.Ru.

Во время общения шоумен рассказал, что называет хирургическое вмешательство финальным, поскольку рассчитывает «закончить все эти мучения с болезнью». В настоящий момент журналист чувствует себя хорошо: ему становится лучше, когда он находится на людях. Артист добавил, что «не может уступить болезни из принципа».

«Если вы признаетесь сами себе, что вы обречены, — вы обречены. Я не хочу проигрывать какой-то мрази под названием онкология. Я хочу жить!», — поделился Кушанашвили.

Один из ведущих шоу «Кстати» Гарик Харламов назвал Кушанашвили «самым живым онкобольным», которого он встречал в своей жизни. Комик уточнил, что не раз видел борющихся с раком людей. Кушанашвили, в свою очередь, заявил, как видел в больнице людей разных возрастов, которые перестали надеяться на выздоровление.

«Может быть, кто-нибудь будет смотреть программу «Кстати» и подумает: «Если он смог, это ничтожество грузинское, может, и я смогу». Если хоть одного спасем мы, это уже больше дело», — добавил журналист.

Ранее Кушанашвили признался, что планирует съемки двух шоу, несмотря на рак.