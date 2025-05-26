«Я пойду до конца. Это было не по моей вине»: Лера Кудрявцева судится со страховой компанией

Лера Кудрявцева заявила, что намерена идти до конца в суде со страховой компанией. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ телеведущая рассказала о потопе в ее квартире и о попытках доказать свою невиновность.

Как оказалось, еще зимой в квартире Леры Кудрявцевой произошел потоп. В тот момент знаменитости не было в стране — она находилась в Дубае. Недвижимость артистки, в отличие от соседской, не была застрахована. Сейчас телеведущая вынуждена судиться со страховой компанией, поскольку уверяет: случившееся — не ее вина.

«Теперь я сужусь со страховой, потому что этот потоп был не по моей вине, а по вине ТСЖ. У меня взорвалась батарея, когда были сильнейшие морозы. Я была в отпуске. Лопнула батарея, вылетела пробка, и пошел кипяток», — заявила Лера Кудрявцева.

Ведущая шоу «Секрет на миллион» вспоминает: о случившемся ей сообщили по телефону соседи, а она даже не сразу поняла, в чем дело.

«Ключей от моей квартиры ни у кого не было. Короче, там ужас что было. <…> В конечном итоге, неважно как, зашли в квартиру, у меня плавало все. Плавали ковры, вздыбился пол. Ужас», — поделилась артистка.

В настоящее время от Леры Кудрявцевой требуют большую сумму компенсации. Однако телеведущая заверила: она будет судиться до конца, чтобы доказать свою непричастность к потопу.

«Со страховой судиться — себе дороже, но я пойду до конца. Я говорю, что это все ТСЖ, что это не по моей вине. Я вызывала специалиста. У нас есть экспертиза», — отметила знаменитость.

Ранее пожаловавшаяся на проблемы в семье Лера Кудрявцева сообщила о финансовых трудностях.