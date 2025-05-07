Пожаловавшаяся на проблемы в семье Кудрявцева вынуждена экономить

Телеведущая Лера Кудрявцева вынуждена экономить из-за ремонта в загородном доме. Звезда рассказала о финансовых трудностях, передает «7Дней.ru».

Сначала артистка привела в порядок свою столичную квартиру, а после занялась загородным домом. Она тратит на это все свои заработанные деньги – экономит на дорогих нарядах и походах к косметологу.

Напомним, что в московской квартире теледивы в 2023 году произошел потоп. Тогда она отдыхала вместе с дочерью, а муж, хоккеист Игорь Макаров остался дома. Кудрявцева рассказала об инциденте, но не уточнила подробностей. У подписчиков и журналистов сложилось впечатление, что в случившемся есть вина ее супруга. Как раз после этого она обвинила его в алкоголизме и готова была разойтись. Но в итоге они не стали разводиться.

Психолог Ксения Мороза в беседе с WHOOPEE.ru высказалась о кризисе в отношениях Кудрявцевой и Макарова. Она считает, что пагубная привычка связана с крахом карьеры спортсмена.

«Человек входит в этот кризис, не понимая, что делать дальше, и ощущает, будто у него выбили почву из-под ног. Он теряет смысл жизни и погружается в глубокую депрессию. Часто, как и в случае с Игорем Макаровым, бывшие спортсмены видят единственным спасением алкоголь. Но проблема остается — внутри по-прежнему пусто», – поделилась психолог.

Морозова отметила, что ключевым моментом является готовность обоих партнеров работать над отношениями и искать причины, которые стоят за алкоголизмом.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы в семье.