«Я подхожу очень креативно»: Лариса Долина рассказала, как отметит юбилей

Певица Лариса Долина отметит юбилей на сцене Кремля, мероприятие состоится 10 сентября. Артистка сообщила, что креативно подходит к подготовке творческого вечера.

Об этом узнал Kp.ru.

Долина рассказала, что на ее концерте под названием «В кругу друзей» «будет звездопад», состоится много премьер. В мероприятии примут участие хор ее музыкальной академии, оркестр «Русская филармония» и «Долина бэнд».

«И, конечно, множество костюмов, которые я буду менять. В общем, как всегда, я подхожу очень креативно к своим юбилейным концертам», - сказала певица.

Ранее артист Филипп Киркоров вспомнил, как доставал джинсы для Долиной в 1985 году. Через знакомых в Болгарии он приобрел обновки «из-под прилавка». Артист говорит, что продолжает боготворить Долину и до сих пор робеет перед ней. Киркоров не скрывает: именно она многому научила и «обогрела».