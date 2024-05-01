«Я подкаблучник»: Владимир Вдовиченков сделал неожиданное признание о четвертом браке

Актер Владимир Вдовиченков поделился подробностями своей личной жизни. Звезда «Бригады» и «Бумера» в беседе с изданием «Караван историй» рассказал об отношениях с супругой, актрисой Еленой Лядовой, и признался, что является подкаблучником.

По словам Владимира Вдовиченкова, жена стала для него не только любимым человеком, но и заботливой женой, другом и прекрасным менеджером. Артист отметил, что зависит от супруги.

«Я подкаблучник. Жена у меня на самом деле хороший советчик, это важно. Так случилось, что я был много раз женат, в этом нет ничего плохого или хорошего. Но каждый раз убеждался, что от женщины зависит не просто полдела, а 99 процентов. <…> Так вышло, мы с Еленой вместе проводим почти все время, и я чувствую, что стал более мягким», — признался Владимир Вдовиченков.

Недавно актер сообщил, что стал дедушкой. Старший сын Владимира Вдовиченкова Леонид женился в 2022 году, а в декабре прошлого года у артиста родился внук Михаил. Владимир Вдовиченков признался, что не может привыкнуть к новому статусу.

«Я не знаю, как это сказать, нет какого-то слова. Я знал, что это будет, это наша жизнь и само собой, что рано или поздно так произойдет. Но когда наступил этот момент… Не могу подобрать слов», — поделился актер.

Напомним, до брака с Еленой Лядовой Владимир Вдовиченков был официально женат три раза. Первой супругой артиста стала Виктория Наталуха. Во втором браке с Анной Коновой у знаменитости в 1993 году родился сын Леонид. Третьей женой актера стала Наталья Давыдова. Также у Владимира Вдовиченкова есть дочь Вероника, которая родилась в 2005 году от Ольги Филипповой, с которой актер прожил 10 лет, официально не регистрируя отношения.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Вдовиченков раскритиковал современных мужчин.