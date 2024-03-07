«Инфантильные, всего боятся»: актер Вдовиченков раскритиковал современных мужчин

52-летний актер Владимир Вдовиченков посетил премьеру фильма «Онегин» в кинотеатре «Каро Октябрь». Звезда «Бригады» в разговоре с представителями СМИ порассуждал о современных мужчинах и назвал их инфантильными.

На премьеру артист приехал прямиком с дачи. Внезапно вспомнив о мероприятии, он оделся и приехал в Москву. Вдовиченков называет себя провинциалом, который любит землю: каждый день он берет лопату и собирает шишки.

Артист назвал любимой героиней в романе Пушкина Татьяну. Он охарактеризовал ее как искреннюю и смелую, поскольку она сама призналась Онегину в любви.

В разговоре с Kp.ru Вдовиченков заявил, что нормально относится к проявлению инициативы от женщин. В этом плане артист не видит ограничений, особенно учитывая ситуацию в современном мире.

«Знаете, сейчас мужчины инфантильные, всего боятся. И для того, чтобы мужчина признался девушке в любви, ему надо, чтобы оценили парни. А лучше бы парней и не было. И чтобы, не дай Бог, никто не подумал, что он какую-то слабость проявил», — сказал звезда «Бригады».

Он признался, что в его жизни тоже такое бывали ситуации, когда женщины брали инициативу на себя.

Ранее Владимир Вдовиченков рассказал о пополнении в семье. Артист в конце декабря 2023 года стал дедушкой.