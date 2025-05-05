Актер Иван Краско сообщил, что его друг Михаил Боярский построил дом. 94-летний артист планирует заглянуть к коллеге на новоселье.

«Навещу дорогого соседа Мишеля, он сейчас на больничном. Говорят, Миша там отличный дом построил! Вот и загляну на новоселье», - сказал Краско в разговоре с NEWS.ru.

Актер назвал Боярского «деловитым, крепким хозяином». Краско признался, что жена друга под стать самому Боярскому. В их доме всегда царят чистота и радушие – без угощения супруги никого из гостей не отпускают, отметил Краско.

По его словам, некоторое время назад Боярский просил актера продать ему дачу в Грузино. Однако артист ответил отказом – в дом приезжают его родные. Также стало известно, что Краско строит дачу в Вартемягах.

«Иван, продай мне свою дачку», — как-то сказал мне Боярский. Но я не стал этого делать. Куда же мои родные будут приезжать? Отдыхать летом все любят, добрый он, наш дом в Грузино», - признался Краско.

В апреле Боярский упал в театре во время репетиции и был госпитализирован с переломом ребра и ушибом. 23 апреля сообщалось, что его выписали. Несмотря на это, спектакль с участием актера, который был запланирован на 27 апреля, отменили из-за самочувствия знаменитости.