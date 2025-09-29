«Я поделюсь»: Родион Газманов ответил на вопрос о свадьбе

Певец Родион Газманов прокомментировал приготовления семьи к предстоящему торжеству своей младшей сестры и рассказал, как планирует рассказать о своей свадьбе. В беседе с WomanHit.ru он ответил, что сделает признание в социальных сетях.

На церемонии открытия Международного инклюзивного форума креативных индустрий артист ответил на вопрос журналистов о том, как продвигаются приготовления к свадьбе его сестры, Марианны Газмановой.

«Все будет», — кратко заявил старший сын Олега Газманова.

Что касается своей личной жизни, 44-летний Родион Газманов не стал раскрывать, свободно ли его сердце. Но обещал, что поклонники точно узнают о его свадьбе.

«Как только у меня будет какая-то серьезная новость в виде свадьбы, рождения ребенка — узнаете об этом из моих соцсетей, я поделюсь», — заявил Родион.

Напомним, что жена Олега Газманова Марина рассказала о свадьбе дочери в эфире программы на НТВ. Она сообщила, что наследница выходит замуж за сына известного предпринимателя Максима. Мероприятие планируется провести в узком кругу в следующем году.

