«Цинично. Бог ей судья»: Олег Газманов отреагировал на оскорбления Аллы Пугачевой в новом интервью

Олег Газманов ответил на обвинения Аллы Пугачевой в скандальном интервью. Певец осудил артистку за цинизм и заявил, что многое в ее словах является ложью.

Артист обратил внимание на то, что Алла Пугачева поступила «некрасиво», поскольку подтвердить или опровергнуть ее заявления из первых уст уже невозможно — Юрий Лужков скончался в 2019 году. Олег Газманов также заявил, что в новом интервью певица оболгала его. При этом сам музыкант отказался что-либо говорить об оскорбившей его артистке.

«Я плохого не говорил. Я считаю, некрасиво это. То, что она сказала про меня… Бог ей судья. Тем более, что многое не соответствует. Теперь не спросишь у Юрия Михайловича, поэтому довольно цинично было. Но я не буду ничего говорить про нее», — передает слова Олега Газманова Telegram-канал «Звездач».

Напомним, исполнительница хита «Миллион алых роз» дала первое за три года интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ), в котором в том числе «прошлась» по своим коллегам, среди которых оказался и Олег Гаманов. Алла Пугачева заявила: певец всегда был на стороне «денег и власти» и «работал на два фронта», поддерживая Юрия Лужкова и его соперников.

«Газманов всегда поддерживал тех, у кого есть сила, власть и деньги. Как сейчас помню — были выборы мэра. Разные кандидатуры. И мне Лужков говорит: „Вот хитрый — и у меня заработал, чтобы меня поддержать, и у других заработал, чтобы тех поддержать“. Я, честно говоря, даже позавидовала, что он так может. Олежка такой…» — отметила артистка.

После громких высказываний Аллы Пугачевой на защиту певца встала его жена. Марина Газманова увидела в словах певицы оскорбление супруга.

«Мне непонятно, почему она позволила себе в сторону моего мужа и его детей неуважительный тон. Никто же не унижает Аллу Борисовну, не зовет „Аллусиком“…» — высказалась супруга Олега Газманова.

*признана иноагентом на территории РФ