«Я поддержу инициативу, если повесим камеру на Бурматова»: Аскольд Запашный обрушился с критикой на депутата ГД

Дрессировщик Аскольд Запашный резко ответил депутату Госдумы Владимиру Бурматову, предложившему установить камеры видеонаблюдения на репетициях цирка. Народный артист назвал инициативу парламентария попыткой «похайпиться» на теме защиты животных, пишет Национальная служба новостей.

Ранее Владимир Бурматов, первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, заявил, что в цирке необходимо установить видеонаблюдения, чтобы обеспечить безопасность животным и в случае спорных ситуаций иметь доказательную базу.

На это художественный руководитель Большого московского цирка Запашный ответил резкой критикой. Он добавил, что публичный показ процесса дрессировки его подопечных нарушает профессиональную тайну и его личное пространство.

«Отчитываться перед кем-то я не намерен. Я тоже могу попросить поставить камеру на депутатов, чтобы наблюдать. Я поддержу эту инициативу, если камеру мы повесим и на господина Бурматова, чтобы следить, что он делает», — заявил дрессировщик.

По его словам, в его карьере еще ни разу не было зафиксировано случая жестокого обращения с животными. А подобные инициативы депутатов он назвал попыткой «хайпануть» на этой теме людей, мечтающих «уничтожить индустрию».

Ранее мы писали о том, как Аскольд Запашный назвал Прохора Шаляпина клоуном.