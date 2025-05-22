Дрессировщик Аскольд Запашный назвал Прохора Шаляпина клоуном. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

На днях соцсети всколыхнула новость о том, что Прохор Шаляпин наконец-то устроился на работу. Однако позже стало известно, что это всего лишь рекламная интеграция и артист не планирует менять привычный образ жизни.

Дрессировщик Аскольд Запашный в беседе с журналистами заявил, что не взял бы к себе на работу Шаляпина.

«Чтобы из обычного артиста стать цирковым — нужно как минимум получить высшее цирковое образование. А это, уж простите, не всем дано. Что же касается дрессировки животных, то это целая наука, на которую Шаляпину придется потратить несколько лет своей жизни», — объяснил он.

При этом артист все же может работать в цирке, но только по другой специальности, добавил Запашный.

«Я полагаю, что роль клоуна ему бы больше подошла», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин призвал людей никогда не разводиться вопреки изменам.