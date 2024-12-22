«Я поддерживаю только свою страну»: Виктория Боня попросила не делать из нее предателя

Блогер Виктория Боня оказалась в центре скандала после публичных поздравлений украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Тайсоном Фьюри. Она поспешила оправдаться и заявила, что прилетела в Саудовскую Аравию ради спорта, который вне политики.

«Я хочу четко обозначить свою позицию. Я живу в Европе 12 лет. Я хожу в горы и растягиваю там российский флаг. Я имею только одно гражданство – российское. И какая бы не была сложная ситуация для меня, а она непростая. Когда я хожу в Канны, я получаю массу хейта, но я поддерживаю свою страну и своего президента», - заявила 45-летняя Виктория в своем Telegram-канале.

Боня призвала общественников и СМИ не пытаться сделать из нее предателя Родины только за то, что она приехала посмотреть на спорт.

«Я поддерживаю только свою страну. Если вы хотите замешать это в грязь, то у вас не получится», - выразила уверенность Боня.

Виктория также попросила перестать «размусоливать эту тему» после ее официального заявления.

Напомним, вечером 21 декабря Боня в своем Telegram-канале похвасталась сделанными после боя снимками с чемпионским поясом Усика и поздравила его с победой, отметив, что спортсмен достоин уважения. Этим она вызвала гнев подписчиков, так как Усик неоднократно оскорблял россиян, называл себя врагом России, а на взвешивание перед боем вышел с флагом «Азова»* (террористическая организация, запрещенная в России).

Ранее глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина назвала поступок Бони «плевком в сторону России». Кроме того, блогершу попросили проверить на спонсирование ВСУ.

*Террористическая организация, запрещенная в России