«Плевок в сторону России»: Мизулина осудила Боню за поддержку украинца Усика

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина раскритиковала блогера Викторию Боню, которая поздравила называющего себя врагом России боксера Александра Усика с победой над британцем Тайсоном Фьюри.

Блогер специально прилетела в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть бой, а после позировала с чемпионским поясом Усика. Известно, что на мероприятии также была уехавшая из России певица Светлана Лобода.

«Возмущенные люди теперь пишут мне, и я разделяю их мнение. Очевидно, что такие действия — плевок в сторону России, всех наших спортсменов и участников СВО», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Она также назвала Усика украинским нацистом и напомнила, что он в крайне резкой форме высказывался против России и оскорблял россиян. Кроме того, на взвешивание перед боем Усик вышел с флагом «Азова»* (террористическая организация, запрещенная в России).

«Не представляю, чтобы в годы ВОВ кто-то из россиян поехал в другую страну, чтобы поддержать откровенного врага нашей страны и это бы осталось без последствий», - заключила Екатерина.

Ранее Викторию Боню потребовали проверить на спонсирование ВСУ после ее поездки в Саудовскую Аравию ради встречи с Усиком. В своем Telegram-канале Боня похвасталась сделанными после боя снимками и вызвала гнев подписчиков. Ее назвали «псевдопатриоткой».

*Террористическая организация, запрещенная в России