«Я почувствовала»: Ханна рассказала, как раскрыла беременность Краймбрери и довела ее до слез

Ханна рассказала, как довела до слез Мари Краймбрери из-за новости о ее беременности.

Артистка призналась, что одна из первых узнала о том, что исполнительница хита «Нравится жить» готовится стать мамой. Тогда Ханна во время одного из концертов отвела Мари в сторону, чтобы раскрыть ее секрет.

Супруга продюсера Пашу рассказала, что попросила Краймбрери признаться, беременна ли, однако из-за переизбытка чувств Мари просто расплакалась и обняла коллегу. Тогда Ханна поздравила и попросила обращаться за помощью, если будет необходимо.

«Мы достаточно хорошо общаемся. Я почувствовала, что она беременна. Мы встретились на одном мероприятии в гримерке, и я к ней просто подошла. Я ей говорю: "Послушай, моя хорошая, если то, что я думаю, правда, просто имей в виду, что я рядом и ты можешь мне любой вопрос задать. Я знаю, что это очень волнительный момент и что очень много вопросов возникает, когда ты беременна в первый раз"», — откровенно рассказала Ханна в беседе с The Voice.

Артистка уверена, что Мари и Дава станут отличными родителями.

«Мне кажется, творческие люди — классные родители, они чувствуют все настолько глубже. И уверена, что Давид и Мари просто максимально кайфанут и все будет очень круто!» — уверена Ханна.

Ранее мы писали о том, что Ханна случайно раскрыла пол ребенка Давы и Краймбрери.