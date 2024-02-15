«Я почти не обижался»: Садальский рассказал про оскорбления Нины Руслановой

Российский актер, Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о взаимоотношениях с актрисой Ниной Руслановой. Об этом пишет aif.ru.

«Нина Русланова, когда хотела нахамить мне, обзывала Сюсей, но я почти не обижался», - вспомнил артист.

Несмотря на конфликтные ситуации, Садальский и Русланова дружили на протяжении многих лет. Звезда «Место встречи изменить нельзя» признался, что их с коллегой сближала не только работа, но и трудное детство: Русланова выросла в детском доме, а Станислав провел ранние годы в интернате.

Напомним, Нина Русланова скончалась 21 ноября 2021 года в возрасте 75 лет. Причиной смерти артистки стал коронавирус, который привел к пневмонии и проблемам с сердцем. При жизни актриса успела сняться в таких картинах, как «Кин-дза-дза!», «Собачье сердце», «Зимняя вишня», «Возвращение Будулая» и других.

Ранее стало известно, что Станислав Садальский едва не поднялся в небо на неисправном самолете.