Должен был отправиться на гастроли по Кубани: Садальский едва не поднялся в небо на неисправном самолете

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский не смог вылететь сегодня, 12 февраля, из Москвы на гастроли по Краснодарскому краю. Все дело в том, что актеру пришлось покинуть самолет в последний момент, передает aif.ru.

Садальский поделился подробностями неприятной ситуации, которая произошла с ним в столичном аэропорту. По словам знаменитости, когда он и другие пассажиры сели в воздушное судно, то практически сразу же всех попросили на выход. Выяснилось, что лайнеру требуется ремонт.

«Когда вы летите, самолету все равно, кто вы, неважно, сколько денег вы зарабатываете или не зарабатываете. Все, что его волнует — это: насколько хорошо вы летите? Как хорошо ты знаешь самолет? Как хорошо ты знаешь небо?» — поделился ощущениями Садальский.

Ранее артист назвал певицу Аллу Пугачеву женой декабриста. Станислав считает, что она отправилась за рубеж не из-за банковских счетов, а из-за любви к супругу.