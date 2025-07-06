«Я по профессии артист»: протеже Филиппа Киркорова Марго Овсянникова заявила о своем таланте

Протеже Филиппа Киркорова Маргарита Овсянникова высказалась о своем таланте и сравнила себя с Ольгой Бузовой. В беседе с POPCAKE певица заявила, что она, в отличие от телеведущей, «по профессии артист».

«Оля изначально врач? А, географ. А я-то по профессии артист. Я пою, танцую, играю», — отметила Маргарита Овсянникова.

По словам артистки, она наблюдала за работой Ольги Бузовой, но не видела, как она играет. Маргарита Овсянникова подчеркнула, что их творчество очень отличается.

«Она любит говорить такие легкие фразы, которые всем понятны. И это вирусится. В моем случае я что-нибудь такое ляпну, и все думают: „Что она несет?“ А если бы они книжки читали…» — высказалась фаворитка Филиппа Киркорова.

Напомним, Маргарита Овсянникова начала сотрудничать с певцом в 2024 году, он занимался продюсированием альбома протеже. Тогда же артисты выпустили совместную песню «Молодая Мадонна» и клип на нее. Позднее появились слухи о том, что пара прекратила сотрудничество, но певица опровергла эту информацию, назвав ее слухами от завистников. Более того, фаворитка Филиппа Киркорова пообещала записать несколько треков с ним в 2025 году.

Ранее звездный юрист Екатерина Гордон пожалела Маргариту Овсянникову и заявила, что ее везде водят за деньги: «Говорит чушь, выглядит фриково».