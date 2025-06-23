«Говорит чушь, выглядит фриково»: Екатерина Гордон пожалела фаворитку Филиппа Киркорова Марго Овсянникову

Юрист Екатерина Гордон высказалась о фаворитке певца Филиппа Киркорова Марго Овсянниковой. Она отметила, что ту везде водят за деньги.

На слова Гордон обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

«Очень жаль эту Марго Овсянникову, которую за бабки везде водят и вписывают ее как могут во все шоу и эфиры. У Билана запустили с шариками летать… Говорит чушь, выглядит фриково, отталкивает», - поделилась Гордон.

По ее словам, за спиной Овсянниковой «все без исключения закатывают глаза». Юрист уверена: в случае с фавориткой Киркорова не она всех «облапошила», а ее.

Екатерина дала совет певице: «Отфильтруй свою речь, свой пиар и свое творчество. Вкладывать столько бабла в статус фрика необязательно».

Ранее о том, что отношения Овсянниковой со звездами проплачены, говорила внучка первого президента Узбекистана Мариям Тилляева. По ее словам, Марго хвасталась «папиком», который за нее платит, в частности, он якобы вложился в фиты с Киркоровым. Тилляева назвала Марго неприятным для себя человеком.