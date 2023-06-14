«Я плохой крестный отец»: Охлобыстин отказался общаться с Артуром Смольяниновым*

Актер Иван Охлобыстин высказался о коллеге и крестном сыне Артуре Смольянинове* (признан иноагентом на территории РФ, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который покинул Россию после громких заявлений. Звезда сериала «Интерны» сообщил, что разорвал все связи с парнем. По его словам, он уже около года ничего не знает о нем.

«Не контактирую с ним с того момента, как он уехал. Артур* активно хочет упечь меня в Гаагу. Надежды юношей питают», — поделился 56-летний актер с изданием StarHit.

Охлобыстин признался, что жалеет, что его крестный сын избрал другой путь. По его словам, раньше артист был порядочным, трудолюбивым и талантливым человеком. Молодой человек кормил свою семью с раннего детства.

«Я плохой крестный отец, раз такое случилось. Во всем есть и моя вина… Я занимаю одну жизненную позицию, он — другую. Но это неправильно», – рассуждает Иван.

Ранее мы писали о том, как поведение Смольянинова* комментирует его родная мать. Женщина рассказала журналистам, что наследник ей никак не помогает, тем более финансово. Мария заявила, что живет на пенсию в размере 20 тысяч рублей. Женщина справляется без помощи сына, но до сих пор не знает, помогает ли он своим детям от актрисы Дарьи Мельниковой. Поклонники переживают за звезду «Папиных дочек».

*признан иноагентом на территории РФ, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга