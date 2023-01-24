«Я плохая мать»: Регина Тодоренко призналась, что уехала из России ради счастья сына

Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают двоих сыновей. Младшему нет еще и года, но телеведущая не пожелала долго сидеть в декрете и почти сразу, восстановившись после родов, начала работать. Поклонники артистки не понимают ее желания успевать все и сразу и часто критикуют ее, говоря, что она плохая мать. И недавно Регина не выдержала и уехала из России, при этом откровенно признавшись, что она на самом деле не очень хороший родитель.

В личном блоге Тодоренко пояснила свои слова и поступок. Она рассказала, что улетела только ради сына. По ее словам, мальчик сильно хотел увидеться со своей подругой Эмили – дочерью блогера Марины Могилко, и телеведущая не смогла ему отказать. Именно из-за неумения говорить «нет» ребенку артистка теперь себя корит.

«Уже несколько недель я живу с ощущением, что я — плохая мать. Мне сложно говорить детям «нет». Все время хочется им угодить, чтобы видеть на лице улыбку. Хочется достать звездочку с неба, дать все лучшее сразу! Но я же понимаю, что в такие моменты во мне говорят мои комплексы», - написала на своей странице в социальной сети Регина.

Блогер Могилко вместе с дочерью живут в США. Эмили с Михаилом очень дружны и целый год в разлуке они присылали друг другу видео. Мальчик даже признавался ей в любви. По словам Тодоренко, она не могла такое проигнорировать, и ее «материнское сердце екнуло».

Правда, лететь в США телеведущая не решилась с двумя маленькими детьми. Именно поэтому они договорились с Мариной встретиться поближе к России. Но в какой именно стране, блогер не уточнила. Артиста также отметила, что не смогла оставить младшего сына мужу на время своего отъезда, так как малыш все еще находится на грудном вскармливании, поэтому не может надолго разлучаться с мамой.

Ранее стало известно, что певица Лолита приостановила свою карьеру и улетела из России.