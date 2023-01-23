Лолита объявила о перерыве в карьере и уехала из России

В 2023 году Лолила Милявская будет отмечать юбилей – 60 лет. На новогодних праздниках певица уже размышляла, как будет организовывать концерт в честь этой даты, и говорила, что пока у нее нет никаких идей. Вернувшись из отпуска, артистка должна была погрузиться с головой в работу, но вместо этого она вновь взяла билеты на самолет и сообщила поклонникам, что уезжает из России.

В личном блоге Лолита также объявила, что на время приостанавливает концертную деятельность. Она улетела в Болгарию, чтобы провести время с расслабляющей обстановке и зарядиться вдохновением.

«Доехала к себе в дом. Швабра, пылесос, моющие средства, дрова и все, что надо для творческого отпуска без песен. Люблю я это дело! Никаких макияжей, каблуков, расчесок!» - поделилась своими эмоциями с поклонниками артистка.

По сторисам Лолиты понятно, что она решила уехать в другую страну одна, чтобы привести свои мысли в порядок. Она рассказала, что собирается гулять с собакой по улицам с старенькой теплой куртке и отдыхать. По всей видимости, Милявская вновь покинула своего возлюбленного, о котором тепло отзывалась журналистам еще перед Новым годом.

Напомним, Лолиту долгое время добивался один из поклонников, и певица в конечно счете сдалась. Теперь мужчина постоянно задаривает ее дорогими презентами, но артистка все равно не спешит отправляться вместе с ним в ЗАГС. По словам Милявской, формальности все только портят, а им хорошо и без штампа в паспорте.

Ранее Лолита показала свою дочь с синдромом Аспергера.