«Я плохая мать»: Маша Распутина резко высказалась об отношениях с детьми

Певица Маша Распутина откровенно рассказала о непростых отношениях с детьми. В эфире нового выпуска программы «Секрет на миллион» на НТВ артистка назвала себя «плохой матерью» и заявила, что младшая дочь приносит ей «одни проблемы».

Исполнительница хита «Роза чайная» признается: тема отношений с детьми является для нее одной из болезненных. И если со старшей дочерью у Маши Распутиной не возникало проблем, то с младшей дочерью непросто совладать из-за ее тяжелого характера.

«Я плохая мать… Я не могу заставить… Старшая дочь стала маминой радостью, а от младшей — одни проблемы», — заявила певица.

Первая дочь Маши Распутиной родилась в браке артистки с продюсером Владимиром Ермаковым. После развода пары Лидия осталась жить с отцом и вместе с ним ходила по ток-шоу нелестно высказываясь о матери. Позднее выяснилось, что у 40-летней наследницы артистки серьезные проблемы со здоровьем — она даже несколько раз проходила лечение в психиатрической клинике.

«Мы часто кладем ее в клинику, но у нее все равно случаются депрессии, накрывает плохое настроение. Ей приходится жить на препаратах, бывают галлюцинации», — делилась Маша Распутина.

Во втором браке знаменитости с бизнесменом Виктором Захаровым родилась ее вторая дочь. Ради Марии певица даже на какое-то время отказалась от концертов и гастролей и уделяла ей все внимание, в результате чего 24-летняя девушка выросла капризной и часто закатывала истерики.

«Я хочу то, я хочу это. А когда начинаешь ее сдерживать или ограничивать, она злится. И это зло распространяет на все и на всех. Как-то Виктор отнимал у нее телефон, чтобы она не сидела круглые сутки в соцсетях, — так она из дома сбежала и неделю не появлялась», — жаловалась артистка.

Ранее мы писали о том, что Маша Распутина резко высказалась о свадьбе с отцом своей дочери: «Замуж выходить не собираюсь».