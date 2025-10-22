«Я плохая крестная мать»: Лолита рассказала о дружбе с Татьяной Овсиенко

Певица Лолита Милявская рассказала о многолетней дружбе с Татьяной Овсиенко, которой 22 октября исполнилось 59 лет. Исполнительница хита «Титаник» призналась «Фонтанке», что недостаточно внимания уделяет своему крестнику – сыну Овсиенко.

Лолита отметила, что они встречаются с Татьяной не так часто, но их дружба от этого не страдает.

«Таня как была моей близкой подругой, так она и остается. Хоть мы с ней можем годами не пересекаться. Дружба не в этом заключается», — поделилась певица.

Милявская подчеркнула, что карьера подруги находится на «подъеме». По ее словам, количеством хитов певица может сравниться разве что с Юрием Антоновым.

«Я не сравниваю, это разные музыкальные жанры, возрастные категории. Но Таня еще всем даст прикурить в хорошем смысле. Во-первых, она выглядит потрясающе, человеческие качества безукоризненные», — заявила Лолита.

Она призналась, что является крестной матерью сына Овсиенко, Игоря Дубовицкого.

«Я плохая крестная мать у малого, потому что я мало принимала участие в его жизни вообще. И она мне это прощает. Вот что самое главное», — добавила артистка.

Певица высказалась о том, что Татьяна редко появляется в соцсетях и на мероприятиях. Она считает, что это правильно и с возрастом сама пришла к подобной жизненной позиции.

