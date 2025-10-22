«С первого раза код отдала»: Лолита Милявская стала жертвой телефонных мошенников

Певица Лолита Милявская стала жертвой мошенников. Подробностями произошедшего она поделилась в личном блоге.

По словам Лолиты, она даже успела сообщить злоумышленникам код из смс.

«Мы все думаем, что мы умные, непробиваемые, и я так думала. И я думала, а что я на развод по домофону клюну? Да нет, деньги на какой-нибудь там, какой-то там безопасный счет отнесу, да нет, они же все козлы», — с иронией отметила Милявская.

Как пояснила исполнительница хита «На Титанике», звонок застал ее по пути к стоматологу. При этом по случайности в этот момент она ждала доставку микрофонов, поэтому без раздумий выполнила просьбу неизвестного сообщить код.

Лолита попросила оставить посылку у подъезда и услышала в ответ: «Ну, Милявская дура, с первого раза код отдала».

При этом ничего страшного не произошло, так как помощники Лолиты сразу же сменили все коды доступа. Кроме того, после случившегося певица через «Госуслуги» поставила запрет на любые удаленные действия с имуществом и кредитами.

«Ну, что вам сказать? Милявская дура, с первого раза код отдала!» — резюмировала Лолита.

