«Я плашмя упала на пол, не могла открыть глаза»: невестку певицы Валерии увезли на скорой в больницу

Невестка певицы Валерии была экстренно доставлена в больницу. В своем Telegram-канале Лиана Шульгина опубликовала кадры на носилках скорой помощи и рассказала, что упала и сильно ударилась головой.

В личном блоге 27-летняя девушка поделилась с подписчиками тревожными кадрами, на которых предстала на носилках в скорой помощи. На другом снимке из больницы к ее шее был подключен медицинский аппарат, у Лианы Шульгиной проверяли пульс. Как оказалось, невестке Валерии понадобилась срочная медицинская помощь из-за неудачного падения.

«Вчера у нас зажевало штору двери, я решила ее поправить. Я встала на стул, он поехал. Я плашмя упала на пол. Я успела подставить руки, но все равно от сильного удара и высоты я ударилась подбородком. Сегодня с визажистом пытались замазать подбородок, виден отек весь синий. Я сильно ударилась, по инерции голову очень сильно запрокинуло назад. Дальше у меня начались головные боли», — поделилась Лиана Шульгина.

По словам девушки, после падения головная боль была невыносимой, появились неприятные ощущения — она даже не могла до конца открыть глаза.

«Появился шум в ушах, я никого и ничего не слышала. <…> Затем головная боль ушла, сильно заболел подбородок. Я его пощупала, вроде нет никакого перелома, челюсть шевелится. Через 15 минут меня стало сильно тошнить, голова сильно давила на глаза. Я не могла полностью открыть глаза от сильного давления», — призналась невестка Валерии.

Жена Арсения Шульгина рассказала, что именно супруг настоял на вызове скорой помощи. После осмотра в больнице, ЭКГ и взятия крови врачи не выявили у Лианы Шульгиной осложнений, но обнаружили серьезный ушиб. Девушке назначили обезболивающие и рекомендовали в течение недели соблюдать постельный режим.

«До сих пор голова и шея очень сильно болят. Мы поехали в больницу, чтобы исключить кровоизлияние. Мне сделали укол обезболивающего, но голова болеть не перестала. Три часа она болела. Врачи просто золотые. Хочется сказать спасибо бригаде скорой помощи», — заключила избранница Арсения Шульгина.

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