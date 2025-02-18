Вирус атаковал семью Валерии: под угрозой беременная невестка звезды

Семья певицы Валерии столкнулась с вирусной инфекцией. Заболевание не обошло стороной и невестку артистки, Лиану Шульгину, которая находится на последних месяцах беременности и ожидает первенца в конце апреля.

27-летняя Лиана ждет ребенка от сына исполнительницы хита «Часики» Арсения. Сейчас супруги проводят время в Дубае, а девушка активно рассказывает об этапах своей беременности в социальных сетях.

Но радость от ожидания малыша омрачилась инфекцией. Невестка звезды призналась, что заразилась от бабушки мужа. Началось все с боли в горле, но вскоре состояние девушки ухудшилось: появился сильный кашель и слабость. В итоге болезнь привела к отиту и ангине, которые сейчас приходится лечить антибиотиками.

Пока неизвестно, как вирусная инфекция повлияет на беременность девушки. Будущая мама находится под наблюдением врачей. Остается надеяться, что лечение поможет ей быстро справиться с болезнью и благополучно доносить ребенка. Семья Валерии поддерживает Лиану в этот непростой период.

Напомним, девушка признавалась, что планирует рожать в России. По ее словам, малышу будет хорошо весной в Москве.