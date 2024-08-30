«Я планирую расширение нашей семьи»: 40-летняя Анна Калашникова сделала неожиданное заявление

Анна Калашникова стала счастливой собственницей элитной квартиры в Москве площадью почти в 300 кв. метров. Модель активно занимается ремонтом в новом жилье. Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина признается, что планирует снова стать мамой, а будущим детям нужны комнаты.

40-летняя телеведущая купила шестикомнатную квартиру в элитном комплексе в районе метро «Щукинская». Звезда уже переехала в новые апартаменты, но продолжает заниматься ремонтом. Все дела Калашникова планировала завершить к 1 сентября, но отделочные работы затянулись. Пока ее семье приходится «жить» с ремонтниками из-за того, что Анне дали совсем мало времени на то, чтобы освободить старые апартаменты.

«Конечно, это дальше от центра, но при покупке мной двигал материнский инстинкт. Дело в том, что я планирую расширение нашей семьи, и мне были нужны дополнительные комнаты для малышей», — призналась Калашникова в разговоре с mk.ru.

Все шесть лет, которые Анна жила в предыдущей квартире, она мечтала об огромной гардеробной. Сейчас ее доделывают строители.

Артистка планирует отпраздновать новоселье этой осенью.

Ранее Анна Калашникова рассказала, что ее девятилетний сын Даниил хочет стать ученым или космонавтом.