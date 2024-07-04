«Главное, чтобы не артистом»: Калашникова рассказала, кем хочет стать ее сын

Известная певица и модель Анна Калашникова раскрыла, кем собирается стать ее девятилетний сын Даниил. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Артистка рассказала, что ее наследник желает стать ученым или космонавтом.

«Пока сын мечтает стать ученым или космонавтом. Но главное, чтобы не артистом. Хочу, чтобы Даня выбрал мужскую и надежную профессию», — поделилась исполнительница.

Звезда подчеркнула, что ее ребенок растет фантазером, которому нравится что-то изобретать и придумывать миры.

«У него в комнате уже целый отдельный мир из придуманных им героев. Там есть даже машина времени, с помощью которой он предлагал воскресить мою бабушку. Фантазер и артист растет», - добавила она.

Напомним, Анна Калашникова родила сына от неназванного бизнесмена в 2015 году. Вскоре их отношения закончились. Пара прекратила общение после того, как певица открыла свой бизнес. Она признавалась, что мужчина был женат не один раз.

Ранее Анна Калашникова заявила, что певица Алсу выжимает по максимуму из развода с мужем Яном Абрамовым.