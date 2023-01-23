«Я плакала»: жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала развод

Певец и композитор Игорь Николаев 12 лет в браке с молодой красавицей Юлией Проскуряковой. Но в последнее время вокруг отношений супругов ходит множество слухов. Сама артистка только подогревает их, делая откровенные заявления. Недавно она рассказала о разводе.

Проскурякова была гостьей шоу «Привет, Андрей!», в котором ее мужа поздравляли с днем рождения. Ведущий вспомнил то время, когда в шоу-бизнесе активно обсуждали разрыв Николаева с предыдущей супругой Наташей Королевой. Юлия призналась, что тоже переживала по этому поводу! Но тогда она еще не знала, что выйдет замуж за мэтра. Ей было 19 лет.

«Да, я тоже плакала. Правда мне тогда было чуть меньше лет», — поделилась эмоциями избранница композитора.

Гостьей программы была также сама Королева. Она появилась в студии в синем платье с глубоким декольте. Поклонники заметили, как восхищенно Игорь смотрел на свою бывшую жену. В соцсетях твердили, что у певца еще остались чувства к Наташе.

Ранее мы писали о том, как музыкант Леонид Агутин обидел Игоря Николаева прямо в день его рождения. Звезде пришлось извиняться перед другом, который ответил ему в соцсетях.