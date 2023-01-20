«Для меня это было важно»: как Леонид Агутин обидел Игоря Николаева

Композитор и добрый друг многих артистов Игорь Николаев вчера, 19 января праздновал свой день рождения. 63-летний певец получил множество добрых пожеланий и был счастлив от такого внимания. Но один из его близких людей, певец Леонид Агутин проигнорировал такой важный день.

Именинник опубликовал в соцсетях фотографии со своего праздничного мероприятия. Звезда признался, что был очень счастлив видеть рядом родных и друзей.

«Для меня это было важно», – написал под постом артист.

В комментариях неожиданно объявился Леонид Агутин, который, оказывается, совсем забыл о дне рождении друга. Он извинился перед именинником за то, что не смог поздравить его лично.

«Эх, меня не было! Игорек. Спешу с запоздалыми поздравлениями. Все пропустил! Сорри! Но жизнь продолжается. Ты мой старший товарищ в профессии и жизни, во многом первооткрыватель и большой кудесник!» – написал Агутин на странице певца.

Некоторые подписчики подумали, что Николаев обиделся. Но он ответил, что уважает и любит Леонида. Видимо, эта ситуация никак не отразилась на отношениях друзей. Поклонники порадовались за мужчин и признались, что они – лучшие музыканты на отечественной эстраде.

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