«Я плакала весь прошлый год»: Ольга Бузова обратилась к фанатам в свой день рождения

Ольга Бузова в свой день рождения призналась, что плакала весь прошлый год. Об этом сообщает The Voice.

Певица и телеведущая Ольга Бузова провела свой 38-й день рождения на работе. Сейчас она находится в Минске, где участвует в шоу «Фактор By». Впрочем, Бузова не расстроилась из-за того, что ей пришлось встречать день рождения на сцене. Она поделилась с фанатами переживаниями о прошедшем годе жизни.

«Вы не представляете, сколько я плакала весь свой прошлый год… Мало кто это знает, только самые близкие мне люди, но мой 37-й год, несмотря на огромное количество достижений и проектов, был очень сложным, как морально, так физически и эмоционально. Разочарования, обман, стресс, проблемы со здоровьем», — призналась она.

Певица добавила, что новый год жизни она хочет пройти счастливой и без слез. Бузову в день рождения поздравили ее помощники. Они украсили гримерку телеведущей, пока она была в кадре — такой сюрприз растрогал именинницу до слез.

Ранее мы писали о том, что певица Светлана Разина отказалась выходить на одну сцену с Бузовой.