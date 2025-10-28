«Я плакала»: почему актрисе Леоновой было страшно работать с Цыгановым

Актриса Евгения Леонова поделилась подробностями работы над фильмом «Семейное счастье». Она рассказала в интервью журналу «Атмосфера», почему ей было страшно работать с Евгением Цыгановым.

Звезда сериалов «Опасная близость» и «Время Счастливых» призналась, что перед съемками с Цыгановым сильно волновалась. 23-летняя артистка рассказала, что при первых встречах и пробах она переживала, как они сработаются вместе с таким известным актером.

«Мы встретились, нормально пообщались, но все равно я чувствовала, что мы закрыты друг к другу. И, конечно же, у меня ничего не получалось. Я плакала от безысходности, понимая, что проигрываю самой себе… Мне не хватило смелости», — поделилась она.

По словам Леоновой, после первого рабочего дня ситуация изменилась. Она стала чувствовать себя увереннее. С приездом Цыганова на площадку начался постепенный процесс взаимного привыкания, а страх сменился полным доверием.

Актриса тепло отозвалась о коллеге и назвала его чутким, честным и нежным человеком.

«Я считаю, что о лучшем первом партнере я и мечтать не могла. Но сближение происходило постепенно. Мы привыкали друг к другу», — цитирует Евгению WomanHit.ru.

