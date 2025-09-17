«Симпатичный, как папа»: актер Евгений Цыганов поделился редкими кадрами 15-летнего сына

Актер Евгений Цыганов опубликовал в личном блоге фото повзрослевшего сына Андрея. Подписчики артиста заметили поразительное сходство подростка со знаменитым отцом.

Этим летом юноше исполнилось 15 лет. 46-летний Евгений Цыганов, который редко делится подробностями своей личной жизни, показал наследника в необычном виде.

Андрей предстал на снимке в образе героя ретро-фильма. На молодом человеке были классические брюки прямого кроя, серая рубашка с карманом и подтяжки. Стиль завершили ботинки с закругленным носом.

Фотография вызвала бурную реакцию фолловеров Цыганова-старшего. Поклонники актера пишут в комментариях: «Ну крутышка!», «Красавчик парень!», «Симпатичный, как папа! Сыновья такое счастье!», «Очень стильный молодой человек, чувствуется вкус!», «Видно, что воспитан с любовью», «Прямо мини-версия Евгения!», «Умный взгляд, талант явно передался от отца», «Такой харизматичный, уже артистический образ».

