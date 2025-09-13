«На двух стульях не усидишь»: Mia Boyka отреагировала на слова Аллы Пугачевой о ее творчестве

Mia Boyka отреагировала на слова Аллы Пугачевой о ее творчестве. Подробности приводит StarHit.

В большом интервью Катерине Гордеевой* (признан иноагентом на территории РФ) Алла Борисовна высказала свое мнение по поводу молодых исполнителей. Среди тех, кто привлек ее внимание, оказалась певица Mia Boyka.

Примадонна вспомнила участие артистки в восьмом сезоне телепроекта «Три аккорда» на Первом канале. Тогда певица удивила зрителей неожиданным выбором репертуара, исполнив в том числе песни самой Пугачевой.

«Есть какая-то Бойка еще, Миа Бойка. Не только Бойка, а бойкая! Это хваткая девушка, она свое схватит. Она поет неплохо, только не выбрала еще, что... Я послушала, что она делает на сцене. Это очень большой контраст. На двух стульях не усидишь. Надо и эту публику молодёжную окучивать, и вот эту взрослую», — отметила Пугачёва.

Сама Mia Boyka призналась, что слова примадонны стали для нее неожиданностью. По словам артистки, о высказывании Пугачевой она узнала от подписчиков, которые начали присылать ей отрывки из интервью.

«Я подумала, что это какой-то развод. Потом посмотрела — и да, действительно, она обо мне говорит. Конечно, я удивлена. Она похвалила меня, выделила из многих. Когда я работала на проекте Первого канала „Три аккорда“ и пела песню Аллы Борисовны, я никогда не могла представить, что она будет знать обо мне», — рассказала певица.

Певица подчеркнула, что прислушается к совету Аллы Борисовны относительно выбора аудитории.

«Она абсолютно права, потому что на двух стульях правда не усидишь. Я думаю точно так же. У меня определенное деление в голове сейчас происходит, пытаюсь сделать выбор и определиться», — призналась исполнительница.

*Признан иностранным агентом на территории России