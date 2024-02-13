«Я плакала, когда это увидела»: Калашникова прокомментировала пластику Бони

Певица Анна Калашникова заявила, что пластика ведущей Виктории Бони довела ее до слез. Девушка поделилась своими мыслями в беседе с NEWS.ru.

По мнению артистки, хирургическое вмешательство испортило природную красоту Бони. Анна призналась, что ей нравится Виктория, которая до всех манипуляций была «безумной красавицей».

«Но я плакала, когда это увидела, <...> я не очень довольна результатом. Мне кажется, ее понесло не в ту сторону. Я ей лично скажу, когда увижу. Это же жутко. Некоторые сравнивают ее с Майклом Джексоном теперь — тоже какое-то фрикачество», – высказалась звезда.

Калашникова часто дает интервью и высказывается о коллегах из шоу-бизнеса. Так, недавно она порассуждала о проблемах в браке ведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова. По ее мнению, у мужчины могла появиться пагубная привычка из-за окончания спортивной карьеры. Сама блондинка говорила, что ее отношения рушатся из-за пристрастия к алкоголю. Поклонники решили, что речь идет именно об Игоре. Анна при этом считает, что 52-летняя Лера легко найдет нового мужчину, так как у такой эффектной женщины всегда есть множество ухажеров.

Ранее 44-летняя модель Виктория Боня призналась, что сильно располнела. В соцсети она опубликовала снимок с дочкой и пожаловалась на свою фигуру. На нем модель запечатлена в открытом черном купальнике, который подчеркнул живот Бони. Знаменитость смело заявила, что «запустила свое тело».