«Я плачу»: жена Евгения Петросяна отреагировала на скандал из-за отдыха по бартеру

Татьяна Брухунова отреагировала на появившиеся в Сети подозрения о том, что Евгений Петросян отметил 80-летие в загородной усадьбе по бартеру. По ее словам, она не рекламировала в личном блоге базу отдыха, а оплатила все из своего кошелька.

«Товарищи журналисты пытаются уличить меня в рекламе, что запрещено законодательством РФ в данной соцсети с 1 сентября. Хочу ответить всем тем, кто пишет пасквили», - заявила Татьяна в личном блоге.

Она подчеркнула, что не собирается оправдываться, так как все равно никто не поверит. При этом 36-летняя жена Петросяна пообещала в случае возникновения вопросов у компетентных органов, предоставить все чеки об оплате.

«За каждую съеденную конфетку, за каждое путешествие на лодке, катамаране, я плачу. Никакого бартера здесь нет. Приходится работать и оплачивать», - сказала Брухунова.

Напомним, Евгений Петросян отметил 80-летие с женой и детьми на отдыхе в деревне Наговье в Тверской области. Семейство остановилось в коттедже площадью 220 квадратных метров. При этом Татьяна делилась каждым шагом, ставя теги базы отдыха, что и вызвало подозрения в рекламе.

Ранее сообщалось, что 16 сентября юмористу Евгению Петросяну исполнилось 80 лет. Журналисты попытались поздравить народного артиста РСФСР с юбилеем, но услышали в ответ оскорбления.