«С помоишниками не разговариваю»: Петросян оскорбил журналистов, поздравивших его с юбилеем

16 сентября юмористу Евгению Петросяну исполнилось 80 лет. Журналисты попытались поздравить народного артиста РСФСР с юбилеем, но услышали в ответ оскорбления.

Ведущий «Смехопанорамы» отметил день рождения с молодой женой Татьяной Брухуновой и детьми в элитной усадьбе в Тверской области. Семья арендовала дом у озера Наговье. Они сходили за грибами, посетили местную ферму. Праздничный ужин прошел в местном ресторане. Юбилей обошелся юмористу примерно в 400 тыс. рублей вместе с проживанием, сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты попытались поздравить Евгения Петросяна с днем рождения. Юморист спросил, из какого издания звонят, а, когда услышал ответ, сказал: «Я с помоишниками не разговариваю».

Напомним, Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Евгению Петросяну по случаю его 80-летнего юбилея. Президент подчеркнул, что юмориста ценят не только в России, но и за рубежом.