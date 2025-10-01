«Я плачу только за парковку»: Марго раскрыла финансовую сторону общения с Киркоровым

Певица Марго Овсянникова опровергла слухи о том, что Филипп Киркоров выходит с ней на красные дорожки светских мероприятий за деньги.

В шоу Басты «Вопрос ребром» артистке задали вопрос, действительно ли исполнитель хита «Зайка моя» за каждое появление с Марго получает 5 миллионов рублей. В этот момент рэпер сделал удивленное лицо и предположил, что это - ложь, и сумма гораздо меньше.

Однако Марго не растерялась и ответила, что платит Киркорову только за парковочное место.

«Если вопрос в том, сколько и за что я плачу Филиппу Киркорову, то я плачу только за парковку, у него платная. И я не о своей пятой точке, я про машину. А талант не надо парковать ни за сколько, его и так видно. Филипп как раз его заметил», - сказала Овсянникова.

Ранее журналистка Ксения Собчак похвалила Марго Овсянникову за ее песню «Кукареку». Она уверена, что исполнительница «дальше будет вышибать дверь с ноги, пока остальные стесняются».