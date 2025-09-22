«Для нашего шоу-бизнеса редкость»: Собчак похвалила Марго Овсянникову за песню «Кукареку»

Журналистка Ксения Собчак похвалила певицу Марго Овсянникову за ее песню «Кукареку». Она уверена, что исполнительница «дальше будет вышибать дверь с ноги, пока остальные стесняются».

Соответствующий пост появился в Telegram-канале СОБЧАК.

Собчак считает: пиар-стратегия певицы была направлена на то, чтобы «сначала всех бесить», а потом создать «вирусный продукт». Это привело к тому, что все теперь напевают «мемное кукареку».

«При этом Марго во всем абсолютно органична и умеет в самоиронию, что для нашего шоу-бизнеса большая редкость», - поделилась мнением Собчак.

Ведущая также посмотрела трек Овсянниковой и рэпера Lil Pump. Она отметила, что «такой качественной картинки давно не видела». Собчак верит, что певица далеко пойдет. «Вот увидите», - заключила журналистка.

Ранее сообщалось, будто Марго затеяла спор. Певица считает, что скоро Лариса Долина назовет ее любимой ученицей. Как рассказал друг Овсянниковой, исполнительница верит, что звезда не откажется от предложенного гонорара.