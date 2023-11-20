«Я плачу по ночам в подушку»: Виктория Боня с неподвижной губой страдает после пластики

Модель Виктория Боня заявила, что страдает после пластической операции, которую сделала в США. 43-летняя звезда призналась, что по ночам плачет в подушку и стала похожа за скандального блогера Олега Монгола. Об этом она сообщила в эфире «Шоу Воли».

Напомним, что не так давно телеведущая решилась на пластику лица у известного голливудского хирурга Чиа Чи Као. Он оперировал таких звезд, как Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Боня думала, что быстро станет красивой, но прошло три недели, а ожидаемого результата еще нет.

«Но я до сих пор выгляжу, как Олег Монгол», — пожаловалась звезда.

Модель была в очках и согласилась снять их, но ненадолго. Виктория рассказала, что у нее на лице до сих пор есть не зажившие участки. Кроме того, женщина не чувствует половину губы.

Пользователи Сети критикуют Боню за внешний вид и пишут, что раньше она выглядела намного лучше. Это тоже расстраивает звезду, ей тяжело справиться с таким количество хейта.

«Я плачу по ночам в подушку. Люди не понимают, что реабилитация длится от полугода до года. И вот эта губа неподвижная, и все остальное онемевшее лицо... Еще пока нервные окончания не восстановились», — поделилась она.

Ведущий шоу тоже не понял, зачем красивая до этого артистка решилась лечь под нож хирурга. Но она ответила, что думала о будущем. Виктория заявила, что в 60 лет хочет выглядеть на 20, поэтому начинать надо уже сейчас, иначе потом будет поздно что-то «натягивать».

Ранее Виктория Боня оценила совет Ксении Бородиной носить намордник после пластики.