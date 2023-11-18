Виктория Боня оценила совет Ксении Бородиной носить намордник после пластики

Блогер и телеведущая Виктория Боня подверглась жесткой критике со стороны бывших коллег после пластики лица, которая обошлась ей в 19 миллионов рублей. Результат работы звездного хирурга из США оказался не совсем таким, как ожидала звезда, ей потребовалась длительная реабилитация.

Свое мнение о новом лице блогерши высказала телеведущая Ксения Бородина. Она посмеялась над Боней и посоветовала ей носить намордник.

В ответ Виктория неоднократно называла Ксению неудачницей, которая платит своим мужчинам, чтобы привязать их. Кроме того, пристальное внимание со стороны Бородиной она назвала «фанатизмом».

«Пожалуй, только ленивый не наступил на мое лицо в последнее время. Ничего. Танцуй на костях, пока я на реабилитации, ведь это твой самый счастливый момент в жизни», - приводит слова Бони StarHit.

В сентябре Виктория сообщила, что сделала пластическую операцию у хирурга Чиа Чи Као в Лос-Анджелесе. Она призналась, что целью изменений было избавление от эффекта уставшего лица. Кроме того, блогер попросила сделать ей «лисьи глазки» как у супермодели Беллы Хадид. Позже Боня призналась, что доктор проявил инициативу и немного подкорректировал размер и форму ее губ.

Ранее Виктория Боня вернулась в Москву и стала активно демонстрировать результаты пластической операции на лице, которая обошлась ей в 19 миллионов рублей. Она заверила, что все затраты уже окупились.