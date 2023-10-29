«Я пила из горла»: 19-летняя дочь вратаря сборной России по футболу призналась в алкоголизме

Ксения Малафеева, дочь вратаря сборной России по футболу Вячелава Малафеева, сделала откровенное признание. Оказалось, что 19-летняя девушка страдает от алкогольной зависимости. Все началось с первого бокала в 13 лет, передает Пятый канал.

Звездному отцу, судя по всему, приходится непросто с дочерью, которая уже с раннего возраста предпочитает фривольный стиль жизни. К тому моменту, как девушке исполнилось 19 лет, Малафеев так и не сумел привести дочь в чувства. Все время, начиная с 13 лет, она регулярно употребляла алкогольные напитки. О своей заливистости Ксения рассказала на странице в одной из социальных сетей. По словам дочери футболиста, алкоголь заставлял ее погружаться в плохие воспоминания и творить ужасные вещи.

«Я часто попадала в постыдные ситуации, меня снимали на телефон и издевались годами. Я пила из горла, чтобы улететь от реальности», — рассказала Малафеева.

В настоящий момент девушка решила взяться за голову. Психологи связывают поведение Ксении с тем, что она рано лишилась матери.

Ранее сообщалось, что актер Алексей Панин* (признан иноагентом в РФ) водит свою 15-летнюю дочь по барам. Артист не стесняется выпивать при девочке и говорит, что ее с ним связывают дружеские отношения.

*признан иноагентом в РФ