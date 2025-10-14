«Я — первопроходец»: певица Алена Апина объяснила, зачем судилась с создателями сериала «Слово пацана»

Российская певица Алена Апина рассказала, почему судилась с создателями сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В новом интервью Юлии Меньшовой для YouTube-канала, звезда 90-х напомнила, что ей удалось добиться удаления одной из серии проекта за использование ее песни.

На вопрос ведущей, почему артистка «стоит на страже» интересов группы «Комбинация», исполнительница ответила, что боролась за исполнительскую долю прибыли от произведения.

«Когда рождается музыкальное произведение, у него четыре родителя: композитор, автор текста и в нашем случае два исполнителя. Если убрать одно звено, все рухнет. Потом появился наш прекрасный цифровой мир, люди стали скачивать песни. У меня вопрос: почему прибыль от этого должен получать один человек?», — подчеркнула Апина.

Далее она объяснила, что исполнительская часть существует во всех музыкальных произведениях по закону.

«Но, чтобы исполнитель ее отсудил, таких прецедентов пока не было, я — первопроходец», — добавила певица.

