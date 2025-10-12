«Писали: „Скажи своей матери, чтобы взяла голову в руки!“»: Алена Апина пожаловалась на травлю из-за внешности

Звезда группы «Комбинация» Алена Апина призналась, что ей пришлось столкнуться с волной агрессии со стороны общественности. В интервью для YouTube-канала «Сама Меньшова» певица вспомнила, как ее затравили из-за откровенного образа в клипе.

В 2018 году Алена Апина выпустила клип на песню «Близость», где предстала в откровенном образе. Однако артистка оказалась не готова к волне хейта в свой адрес и в какой-то момент не смогла справиться с эмоциями. В тот период ее поддержала единственная дочь Ксения.

«Это было впервые в жизни, когда я закрылась в комнате. Ко мне зашла дочь, отобрала у меня телефон и говорит: „Или ты научись с этим как-то сосуществовать, или тогда не снимай вот это все“», — призналась Алена Апина.

На момент выхода ролика знаменитости уже за 50, и многие пользователи Сети не подбирали слов, критикуя ее внешность. «Первый раз столкнулась со словами и про старую морду, и как только осталась одна — ищешь себе мужика помоложе. Вот эта вся прелесть, эта радость, она на меня, конечно, обрушилась каким-то водопадом», — поделилась певица.

И хотя Алена Апина уже давно в мире шоу-бизнеса, беспощадная критика стала для нее потрясением: «Я человек другой эпохи популярности, тогда не было всего этого. И тут на меня все это вывалили. Я долго потом училась, как с этим существовать. Сейчас уже научилась, да».

По словам артистки, близкие оценили ее смелые эксперименты с образами в клипе. В частности, видео понравилось ее наследнице, которой также пришлось столкнуться с хейтом. Ксении пришлось отбиваться от недоброжелателей и защищать мать.

«Ей писали: „Ты что? Ты скажи своей матери-то, чтобы она вообще взяла голову в руки!“ Но она, как могла, отвечала. Она мой друг, она всегда на моей стороне», — рассказала экс-солистка «Комбинации».

Несмотря на критику, 61-летняя Алена Апина заверила: она не собирается менять провокационные наряды на более сдержанные. Певица отметила, что тщательно следит за фигурой и регулярно тренируется, чтобы достойно выглядеть на сцене.

