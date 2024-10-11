«Я пережила потрясение»: Дана Борисова раскрыла причину появления у нее биполярного расстройства

Дана Борисова неоднократно рассказывала, что страдает от биполярного расстройства. По словам 48-летней телеведущей, болезнь мог спровоцировать стресс, полученный в шоу «Розыгрыш».

Борисова летела в самолете, и тогда пилот выбросился прямо из кабины. Затем Леонид Якубович признался, что телеведущую разыграли. Но звезда не оценила шутку.

Дана испытала сильный стресс и швырнула в Якубовича букетом.

«Тогда не было психологов, только подружке и маме расскажешь… Во мне это засело, видимо, я пережила потрясение», — рассказала знаменитость в эфире шоу «Алена, блин!».

Телеведущая предполагает, что случившееся могло нанести вред ее здоровью и стать триггером к развитию биполярного расстройства.

Недавно Дана Борисова посетила презентацию шоу «Звезды в джунглях» и устроила скандал во время общения с прессой. Она придралась к единственной журналистке — вопросы показались звезде скучными и банальными.